Potenzial zum Volkssport – Wagt euch aufs Eis!

Das Potenzial zum Volkssport – Kann Curling das neue Jassen sein? Ein Erfahrungsbericht zeigt: Die Parallelen zwischen Curling und Jassen sind offensichtlich. Nicht nur deshalb sollten Sie sich aufs Eis wagen. Pia Wertheimer

Die Leistungen der Schweizer Skips interessieren ganz offensichtlich ein breites Publikum: Rund 136’000 Personen aus der Deutschschweiz verfolgten den Triumph der Schweizerinnen im Final der Curling-Weltmeisterschaft der Frauen im vergangenen Mai am TV.

Kein Wunder, wie bei der donnerstäglichen Jasssendung des SRF können die Zuschauerinnen dabei vom Sofa aus mitdenken, das Geschehen nach Herzenslust kommentieren – und natürlich alles besser wissen. Während ihnen die Regeln des Kartenspiels quasi in die Wiege gelegt werden, müssen sie sich beim Curlen grundsätzlich nur so viel Wissen aneignen: Der Stein sticht, der am nächsten am Zentrum des Hauses liegt.