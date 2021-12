Super League live: Basel – Lugano - Kann der FC Basel mit Leader FCZ Schritt halten?

Der Überflieger Edon Zhegrova

Edon Zhegrova hatte es nicht immer einfach beim FCB. Doch nun scheint er so richtig in Basel angekommen zu sein. Zuletzt zeigte er starke Leistungen und hat einen grossen Anteil an den jüngsten Basler Erfolgen. Im Interview spricht der 22-Jährige über seine Traumtore und das wichtige Vertrauen von Trainer Patrick Rahmen.