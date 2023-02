Die Young Boys ziehen in den Cuphalbfinal ein und haben weiterhin gute Chancen, das Double zu gewinnen. 5:0 schlagen sie den FC Thun in der ausverkauften Stockhorn-Arena, ihr Auftritt ist am Ende eine Machtdemonstration.

Rieder, Itten, Ugrinic, Fassnacht und Lauper treffen für den Super-League-Leader, der bloss zu Beginn beider Halbzeiten Schwächen offenbart.

Die Oberländer verkaufen sich vor grossartiger Kulisse lange sehr gut, sie gefallen eine Stunde lang – ehe sie nach dem 0:2 durch Itten einbrechen.