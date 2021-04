Halbzeitfazit

Was für ein Auftritt der Basler im eigenen Joggeli! Die Spieler von Trainer Patrick Rahmen treten so auf, als gäbe es all die negativen Nebengeräusche rund um den Club nicht und als wäre der aktuelle FCB noch immer der FCB aus einer beinahe vergessenen Zeit, als man die Meisterschaft dominierte und im internationalen Fussball nach den Sternen griff. Die Basler legen los wie die Feuerwehr. 3. Minute: 1:0 durch Frei. 6. Minute: 2:0 durch Kasami. 8. Minute: 3:0 durch Van Wolfswinkel. Die Basler spielen sich in einen Rausch, der Tabellenzweite aus Genf kann nur zuschauen. In der Folge flacht die Partie ab, der FCB behält das Geschehen aber im Griff und kommt immer wieder zu Chancen. Und natürlich hilft es Servette nicht, dass Sauthier in der 34. Minuten die Rote Karte sieht.