Herzlich Willkommen zum Spiel in der 21. Runde der Super League. Zum 281. Mal stehen sich heute am späteren Nachmittag der FC Zürich und die Grasshoppers gegenüber.

Nach dem Punktgewinn von Winterthur gegen Sion am Samstag sitzt der FCZ erneut auf dem letzten Platz. Die Mannschaft von Bo Henriksen kam aber erstarkt aus der Winterpause zurück, hat in der Rückrunde noch keine Partie verloren und kann heute mit Punkten gegen GC die rote Laterne wieder an Winterthur zurückgeben.

GC auf der anderen Seite sieht sich in schwankender Form. Gegen einen kriselnden FCB gewann man zwar knapp 1:0, ansonsten setzt es in den letzten fünf Pflichtspielen drei Niederlagen und ein Unentschieden ab, tendiert dank starkem Winterthur und FCZ langsam aber sicher Richtung Tabellenende. Ein Sieg heute also wäre enorm wichtig, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten.

Weiter ist es für die Grasshoppers die erste Partie, seit sich Präsident Sky Sun zurückgezogen hat. Sein Rücktritt sorgt für verstärkte Diskussionen, wie es mit dem aus China finanzierten Club weitergehen soll.