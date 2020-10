Fehlstart für den ZSC

Den Zürchern ist der Saisonstart misslungen. Auswärts in Lugano gelang den Lions kein einziger Treffer und sie erhielten deren vier. An Chancen hat es nicht gefehlt, aber an Effizienz vor dem Tor. Bereits im ersten Drittel kamen die Zürcher zu guten Möglichkeiten, konnte sie aber nicht verwerten. Lugano hingegen verwertete die Möglichkeiten. In der Folge war der ZSC zwar bemüht und kam weiter zu Möglichkeiten, doch die Tore blieben aus. Stattdessen konnten die Tessiner erhöhen und das Spiel für sich entscheiden. Heute gegen Fribourg müssen die Zürcher, wenn der Heimstart in die Saison gelingen soll, die Chancen besser verwerten.