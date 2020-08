Beide liberal, Differenzen in Verkehrsfragen

Im Vorfeld sprachen sich beide Kandidierenden für lebenswerte Quartiere mit viel Grünraum aus, für mehr Arbeitsplätze, mehr junge innovative Unternehmen, eine grössere Bekanntheit Winterthurs als Kulturstadt sowie für weniger verstopfte Strassen (lesen Sie hier mehr über die beiden Kandidierenden). Beide setzen sich zudem dafür ein, dass die Stadt nicht zu viel Geld ausgibt.

Urs Hofer. Foto: Enzo Lopardo

Inhaltliche Differenzen gibt es vor allem in Verkehrsfragen. So zeigte sich Cometta im Vorfeld insgesamt grüner und klimafreundlicher, Hofer bürgerlicher und visionärer. Die GLP-Kandidatin will den öffentlichen Verkehr stärken, den Bussen die Vorfahrt gewähren und Veloschnellrouten verwirklichen. Autofahren solle unattraktiver werden, sagte sie im TA. Urs Hofer dagegen will einen flüssigen Verkehr für alle und hält Mobility-Pricing für einen möglichen Weg. Die Verkehrskapazität will der FDP-Kandidat nicht senken, sondern erhalten. Ihm schwebt zudem eine Seilbahn nach dem Vorbild von südamerikanischen Städten vor. Eine solche könnte verschiedenen Stadtteile Winterthurs miteinander verbinden.