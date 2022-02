Abo Reportage aus Kolumbien – Kann Edgar Tumiñá dem Mörder seines Bruders verzeihen? Sie leben im selben Dorf. Der eine war Guerillakämpfer und hat einen Mann erschossen; der andere ist der Bruder des Getöteten. Nun versuchen sie im Kleinen, worum Kolumbien im Grossen ringt: Versöhnung.

Edgar Tumiñá wurde Übermenschliches abverlangt: dem Mörder seines Bruders nicht nur zu verzeihen, sondern ihm auch wieder zurück in die Gemeinschaft zu verhelfen. Foto: Jonas Wresch

Jan Christoph Wiechmann (Das Magazin)

Es ist schon nicht leicht, dem Mörder deines eigenen Bruders zu verzeihen. Es ist noch mal schwerer, ihm täglich auf der Strasse zu begegnen, beim Bäcker und auf dem Markt. Aber diesem Menschen dann auch noch zu helfen, ja, ihn zu resozialisieren, das verlangt schon fast Übermenschliches von Edgar Tumiñá (36), verheiratet, vier Kinder, Chef der Bürgerwehr von Toribío.

Es ist nicht leicht, was das Volk auch von ihm verlangt, findet der Mörder, Carlos Yatacué (31), verheiratet, zwei Kinder, Ex-Kommandant der Guerilla Farc. Er soll mit seinen Opfern in einem Ort zusammenleben. Soll Angehörigen wie Tumiñá in die Augen schauen und um Vergebung bitten. Ja, er soll fortan der Gemeinschaft dienen, seine Schuld abarbeiten.