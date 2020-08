Kann Hamilton die WM-Führung ausbauen?

Lewis Hamilton führt das WM-Klassement mit 37 Punkten Vorsprung auf Verstappen an. Dahinter lauert Bottas mit sechs Punkte weniger. Nicht nur wegen der klaren Führung geht der Briten als Favorit ins Rennen. Im Qualifying konnte er überzeugen und holte sich die 93. Pole-Position seiner Karriere und die fünfte in der aktuellen Saison. Zudem ist er der einzige Fahrer, der in diesem Jahr mehr als ein Rennen gewinnen konnte. Einzig in Silverstone (Verstappen) und Spielberg (Bottas) musste er sich geschlagen geben.