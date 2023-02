Das sind die Steuerexperten und die Steuerexpertin, die am Dienstag telefonisch Auskunft erteilten (v.l.): Meriton Krasniqi, Christian Götz und Monika Peter. Foto: Silas Zindel

Diese drei Expertinnen und Experten von Treuhand Suisse beantworteten am Dienstag am Steuertelefon des «Tages-Anzeigers» Fragen aus der Leserschaft zur Steuererklärung: Meriton Krasniqi, Steuerexperte in Ausbildung der KMU Treuhandexperte GmbH, Thalwil, Christian Götz, Experte in Rechnungslegung und Controlling, AMH Treuhand GmbH, Hinwil, und Monika Peter, selbstständige Treuhänderin und ehemalige Steuerkommissärin, Horgen.

Das Telefon war zwei Stunden offen. In dieser Zeit konnten die drei über 50 Kurzberatungen durchführen.

Gleichzeitig gab Sven Lüthi, Treuhänder aus Affoltern am Albis, an einem Livestream Auskunft auf die Fragen aus der Leserschaft.

Das Steuertelefon (044 248 50 00) ist nochmals offen am 21. März. Es wird auch wieder einen Livestream geben. (red)