Bundesrat lockert Corona-Massnahmen – Kann ich ins Kino? Sind Wettkämpfe erlaubt? Die wichtigsten Antworten Der Bundesrat überrascht alle: Er lockert die Corona-Massnahmen viel stärker als erwartet. Was ab dem 19. April erlaubt ist und welche Regeln gelten. Markus Häfliger , Fabian Renz , Beni Gafner

Ist ab Montag wieder möglich: Kinobesucher mit Schutzmasken im Saal 5 des Kinos Houdini in Zürich, aufgenommen im vergangenen November. Foto: KEYSTONE/Gaëtan Bally

Der Sommer wird etwas angenehmer als bisher gedacht: Der Bundesrat hat zahlreiche Lockerungen der Corona-Massnahmen beschlossen (der Liveticker von der Medienkonferenz). Mit seinem Öffnungsschritt übertrifft er die meisten Erwartungen.

Was gilt jetzt für die Beizen?

Seit dem 22. Dezember waren die Restaurants geschlossen. Nach vier langen Monaten kann man in der Beiz bald wieder ein Bier trinken oder einen Bärlauchrisotto essen. Jetzt dürfen sie ab dem 19. April wenigstens ihre Aussenbereiche wieder öffnen.

Nach wie vor gelten aber strenge Schutzkonzepte. Es herrscht Sitzpflicht, und die Maske darf nur zum Essen und Trinken abgelegt werden. Pro Tisch sind maximal vier Personen erlaubt. Sämtliche Gäste müssen ihre Kontaktdaten angeben. Ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen ist vorgeschrieben, sofern sie nicht durch eine Abschrankung getrennt sind. Die Öffnungszeiten sind auf 6 bis 23 Uhr limitiert.

Wann werden die Restaurants vollständig geöffnet?

Einen Entscheid hierzu hat der Bundesrat noch nicht getroffen. Bereits erlaubt sind «Büezer-Beizen», in denen Handwerksleute sowie Chauffeurinnen und Chauffeure bewirtet werden dürfen.

Dürfen die Terrassen mit einem Dach versehen werden?

Ja, der Eigentümer darf die Terrasse überdecken. Allfällige Planen an den Seiten dürfen aber maximal die Hälfte der Seiten bedecken, damit die Luft weiterhin frei zirkulieren kann.

Was ist mit Discos und Tanzlokalen?

Sie bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Endet die wirtschaftliche Nothilfe für Beizer, die ihre Terrasse öffnen?

Nein, auch mit geöffneten Terrassen bleibt der Bezug von Wirtschaftshilfen grundsätzlich weiter möglich. Der Bundesrat begründet dies damit, dass viele Restaurants auch mit geöffneten Terrassen noch nicht kostendeckend betrieben werden können.

Können wir wieder ins Fussball-Stadion?

Sportliche Wettkämpfe vor Publikation sind wieder möglich – aber nur in professionellen oder semiprofessionellen Ligen. Draussen dürfen maximal 100 Leute im Publikum sitzen, drinnen maximal 50. Im Amateurbereich sind nur Wettkämpfe und Spiele ohne Publikum erlaubt.

Dürfen Erwachsene jetzt wieder Gruppensport treiben?

Manche Sportarten werden wieder möglich. Erlaubt sind ab 19. April Sportaktivitäten für Gruppen von maximal 15 Personen. In Innenräumen herrscht dabei Maskenpflicht – im Freien grundsätzlich ebenfalls, sofern nicht ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann (der auch im Innenbereich vorgeschrieben ist).

Ausnahmen von der Maskenpflicht gibt es nur, wenn jede Person eine genügend grosse Fläche zur alleinigen Nutzung zur Verfügung hat: 25 Quadratmeter bei körperlich anstrengender Aktivität, 15 Quadratmeter ohne körperliche Anstrengung. Verboten bleiben in Innenräumen Sportarten mit direktem Körperkontakt, etwa Schwingen, Judo und Boxen.

Öffnen auch die Fitnessstudios wieder?

Ja. Anders als in Gruppenlektionen sind beim Trainieren an den Geräten mehr als 15 Personen gleichzeitig erlaubt. Allerdings müssen hier alle Anwesenden grundsätzlich Maske tragen und mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander einhalten.

Ins Hallenbad darf man auch wieder?

Die Hallenbäder dürfen für sportliche Aktivitäten öffnen – aber mit sehr starken Einschränkungen. Pro Wasserfläche von 25 Quadratmetern ist eine Person zugelassen; höchstens 15 Personen dürfen gleichzeitig ohne Maske im Raum des Schwimmbeckens anwesend sein.

Bei Aussenbädern gilt eine Kapazitätsbeschränkung von zehn Quadratmetern pro Person. Die Innenbereiche von Freizeitbädern und Wellnessanlagen bleiben vorderhand geschlossen.

Kann ich wieder ins Kino, ins Theater oder ins Konzert?

Ja, endlich! Kulturelle Veranstaltungen mit Publikum werden wieder erlaubt, allerdings mit Einschränkungen. Die maximale Anzahl Besucherinnen und Besucher ist beschränkt – auf 100 Personen draussen (zum Beispiel Open-Air-Kino) respektive 50 Personen drinnen (Kino, Theater etc.). Zusätzlich gilt eine Beschränkung auf maximal ein Drittel der Kapazität des Veranstaltungsorts.

Es gilt eine Sitzpflicht, die Maske muss immer getragen werden, und zwischen den Besuchern muss jeweils ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden respektive es muss mindestens ein Sitz frei gelassen werden. Konsumation ist verboten, auf Pausen soll womöglich ganz verzichtet werden.

Wie steht es mit eigenen kulturellen Aktivitäten – etwa mit Chorsingen?

Für kulturelle Aktivitäten gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie für sportliche. Auch Chorproben mit maximal 15 Personen sind wieder erlaubt. Beim Chorsingen müssen allerdings, da keine Maske getragen werden kann, zwischen den einzelnen Sängern grössere Abstände eingehalten oder Abschrankungen aufgebaut werden.

Was ist mit anderen Veranstaltungen?

Andere Veranstaltungen sind neu wieder mit bis zu 15 Personen erlaubt – etwa Führungen in Museen oder Vereinsanlässe wie Generalversammlungen.

Wieviele Leute darf ich nach Hause einladen?

Bei Treffen im privaten Kreis gibt es vorderhand keine Änderungen. Die erlaubte Obergrenze bleibt bei maximal zehn Personen im Innenbereich. Weil es an solchen Treffen oftmals viele Ansteckungen gibt, empfiehlt der Bundesrat weiterhin «eindringlich», dass sich nur Leute aus wenigen Haushalten gleichzeitig treffen.

Zum Grillieren in Garten dürfen sich hingegen weiterhin bis zu 15 Personen gleichzeitig treffen. Kinder werden mitgezählt.

Im Zoo sind bisher nur die Aussenbereiche geöffnet. Und in Zukunft?

Zoos, botanische Gärten und andere öffentlich zugängliche Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe dürfen auch ihre Innenbereiche wieder öffnen – analog zu Läden und Museen. Es gilt Masken- und Abstandspflicht.

Gibt es auch Änderungen für Schulen?

Für Hochschulen und die Erwachsenenbildung, ja. Präsenzunterricht mit maximal 50 Teilnehmenden wird wieder möglich. Die Räume dürfen zu höchstens einem Drittel belegt sein, und es muss Maske getragen und Abstand gehalten werden. Auch Prüfungen sind unter diesen Bedingungen möglich.

Präsenzveranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind dann erlaubt, «wenn es sich um Unterricht handelt, der notwendiger Bestandteil eines Bildungsgangs ist und eine Durchführung vor Ort erfordert», schreibt der Bund.

Was ist speziell für betagte Menschen wichtig?

Wer in einem Alters- oder Pflegeheim lebt und die Covid-Impfung erhalten hat, kann – sofern die Heimleitung es zulässt – auf das Tragen einer Maske verzichten. Das gilt auch für Personen, die von Covid-19 genesen sind.

Gibt es auch Änderungen beim Testregime?

Nur eine Kleinigkeit. Für Mitarbeitende von Unternehmen, die über ein Testkonzept verfügen und ihre Leute regelmässig testen lassen, entfällt bei der beruflichen Tätigkeit die Kontaktquarantäne.

Sind die Bedingungen für all diese Lockerungen erfüllt?

Eigentlich nicht. Der Bundesrat hatte im März fünf Kriterien für weitere Lockerungsschritte definiert. Vier davon sind derzeit nicht erfüllt.

Trotzdem sieht die Landesregierung «die Voraussetzungen für einen moderaten Öffnungsschritt gegeben», wie sie in ihrer Medienmitteilung schreibt. Denn der Wiederanstieg der Hospitalisierungen erfolge im Vergleich zu den Fallzahlen relativ langsam. Die Situation auf den Intensivstationen sei «relativ stabil».

Zudem verweist der Bundesrat auf die Fortschritte beim Impfen: Fast 50 Prozent der über 80-Jährigen hätten schon beide Impfdosen erhalten, bei den 70- bis 79-Jährigen sind es rund 30 Prozent. Zudem habe der Bundesrat bei seinen Entscheiden «auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Massnahmen berücksichtigt, insbesondere auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen».

Warum hat der Bundesrat nicht schon am 22. März geöffnet?

Auf den ersten Blick sind die derzeitigen Öffnungen sehr überraschend. Denn gewisse Indikatoren sind heute schlechter als am 22. März, als der Bundesrat letztmals über breitflächige Öffnungen diskutierte und davon absah.

Was ist jetzt anders als damals?

Im Umfeld des Bundesrats heisst es, durch das Zuwarten mit den Lockerungen habe man einen weiteren Monat gewonnen auf dem Weg zur erhofften Herdenimmunität. In diesem Monat wurden viele Personen aus der Risikogruppe geimpft.

Zudem habe sich gezeigt, dass die Fallzahlen trotz der letzten beiden Öffnungsschritte nicht explodiert seien. Das wolle man nun mit mehr Freiheiten für die Bevölkerung honorieren, heisst es im Umfeld des Bundesrats.

Wurde Alain Berset zu diesem Öffnungsschritt gezwungen?

Nein, der Gesundheitsminister beantragte selber, jetzt einen weitreichenden Öffnungsschritt zu wagen. Allerdings wollte er diesen ursprünglich erst auf den 26. April umsetzen. Nach der Diskussion im Gesamtbundesrat hat man sich nun geeinigt, die Lockerungen auf den 19. April vorzuziehen. Zudem regte Sportministerin Viola Amherd in einem Mitbericht erfolgreich punktuelle Zusatzlockerungen im Sportbereich an (siehe oben).

War die Lockerung im Bundesrat unbestritten?

Gemäss bundesratsnahen Personen gab es von keinem Bundesratsmitglied fundamentale Einwände. Hingegen wollte Finanzminister Ueli Maurer (SVP) noch viel weitergehen. Er beantragte in einem schriftlichen Mitbericht, auf den 1. Mai alle – wirklich alle – der noch bestehenden Corona-Massnahmen aufzuheben. Das hält die Bundesratsmehrheit aber für viel zu riskant.

Kann es auch wieder Verschärfungen geben?

Ja, jederzeit. Der Bundesrat sagt offen, dass sein Öffnungsschritt ein Risiko darstelle. Je nach Entwicklung in den Spitälern behält er sich darum ausdrücklich vor, die Öffnungen später wieder rückgängig zu machen.

Was dem Bundesrat gewisse Sorgen macht: Falls die Hospitalisierungen zunehmen, würde dies nicht mehr vorwiegend Alte betreffen wie in der ersten und zweiten Welle. Bereits heute sind mehr als die Hälfte der hospitalisierten Personen unter 65 Jahre alt. Aus diesen Gründen appelliert der Bundesrat an die Bevölkerung, sich weiterhin vorsichtig zu verhalten.

