Geldblog: Relief Therapeutics – Kann ich mit meinen Biotech-Aktien alles verlieren? Die Aktien des Genfer Unternehmens sind ein Pennystock. Martin Spieler sagt, inwieweit sich solch hoch spekulative Papiere für Normalanleger eignen. Martin Spieler

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist …: Als Privatanleger fehlt einem meist die nötige Expertise zur Erfolgsabschätzung. Foto: Getty Images

Ich wollte mal Casino spielen, indem ich 100’000 Aktien von Relief Therapeutics für 0,15 Franken kaufte, in der Hoffnung, dass die mit der Zeit ein Medikament gegen Corona auf den Markt bringen. Könnte es einen Totalabsturz geben? Soll ich mit Verlust verkaufen? Das Geld brauche ich in den nächsten Jahren nicht. Leserfrage von D.S.

Mit den Aktien von Relief Therapeutics halten Sie einen klassischen Pennystock im Depot. Solche Titel, zu denen etwa auch Meyer Burger gehört, sind bei Spekulanten beliebt, da man auch mit geringen Einsätzen, eine Börsenwette eingehen kann. Sie haben es richtig geschrieben: Sie wollten Casino spielen und waren sich damit bewusst, dass Sie ein hohes Risiko eingehen. Genau dieses besteht aus meiner Sicht bei Relief Therapeutics in der Tat.