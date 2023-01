Nummer 3 - Mattia Casse

Man glaubt es kaum: Aber gerade mal einen Podestplatz haben Italiens Ski-Männer in diesem Winter herausgefahren. In Gröden wurde Mattia Casse Dritter. Von uns als Geheimfavorit bezeichnet – was heisst, dass es jetzt nicht mehr geheim ist – und von Experten gelobt, zeigt Casse, was er kann. Im Ziel hat er knapp eine Sekunde Vorsprung auf Baumann.