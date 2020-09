40. Minute

Grosschance für Famagusta

Basel wirkt gegen Ende der ersten Hälfte nicht mehr so souverän, kann Famagusta nicht mehr so gut unter Druck setzen wie zu Beginn. Die Zyprioten kommen nun selber auch etwas mehr in die Offensive und erspielen sich einen Eckball. Correia tritt diesen scharf in den Fünfmeterraum. Nikolic greift nicht ein, am weiten Pfosten steht Kwilitaja bereit, verpasst aber knapp. Der Ball zischt am Tor vorbei ins Aus.