4. Minute

Cabral knapp am Tor vorbei

Der FCB ist in den Startminuten die dominantere Mannschaft. Die Basler überbrücken das Mittelfeld und bringen einen hohen Ball in den Strafraum. Van Wolfswinkel legt ab, Cabral fackelt nicht lange und zieht ab. Sein Schuss zischt nur knapp am linken Pfosten vorbei.