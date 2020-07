GC und Vaduz im Direktduell um einen Aufstiegsplatz

Herzlich willkommen zum heutigen Spiel zwischen Vaduz und GC. Sowohl die Liechtensteiner als auch die Zürcher sind in sehr guter Position für den Aufstieg in die Super League. Setzt sich GC durch, verschaffen sie sich eine konfortable 5-Punkte-Führung gegenüber Vaduz und schliessen zu Leader Lausanne auf. Gewinnt Vaduz, ziehen die Liechtensteiner an GC vorbei und sind auf dem Barrageplatz.