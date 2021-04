«Eines der wichtigsten Spiele»

St.-Gallen-Trainer Peter Zeidler misst diesem Cupfight eine wichtige Bedeutung zu: Nach dem Spiel gegen den FCZ vom Wochenende sagte er: «Das ist für uns eine der wichtigsten Partien in dieser Saison.»

Auch Sportchef Alain Sutter ist gespannt: «Es gibt für Fussballer doch nichts Schöneres als Spiele, in denen es um alles oder nichts geht, und dann noch gegen YB, das beste Team der Liga. Was will man mehr?», sagte er im Interview.