Leben mit einem Handicap – «Kannst du nicht gerader laufen, du Volltrottel?» Aufzeichnungen eines Menschen mit einer Beeinträchtigung. Francesco Merki (Das Magazin)

Francesco Merki, fotografiert im Februar 2021. Foto: Joël Hunn

Anfang Januar 2021 erreichte die Redaktion eine E-Mail mit der Bitte, ob wir uns die Notizen eines jungen Mannes mit geistigem und körperlichem Handicap ansehen könnten. Francesco Merki sei ein guter Bekannter des Absenders und schreibe seit einiger Zeit an einem Buch. Was wir lasen, finden wir, verdient ein grosses Publikum: eine schonungslose, lehrreiche und selbstironische Bestandsaufnahme eines Lebens, das nicht der Norm entspricht. So gut wie nie hat man die Möglichkeit, aus erster Hand die Erfahrungen eines Menschen mit Handicap zu teilen – ohne falsche Rücksichtnahmen, ohne Kitsch, ohne Bevormundung. In Abstimmung mit dem Autor drucken wir hier eine Auswahl seiner Texte.