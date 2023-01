Neue Regeln für Beschaffungen – Kanton ändert Kriterien für Aufträge: Der Billigste ist nicht mehr der Beste Der Preis ist nicht mehr der entscheidende Faktor, wenn die öffentliche Hand Aufträge vergibt. Künftig sind Nachhaltigkeit, Qualität und Innovation wichtiger. Liliane Minor

Künftig berücksichtigt der Kanton bei öffentlichen Aufträgen nicht mehr einfach die billigste Offerte. Im Bild die Bauarbeiten für das mittlerweile fertiggestellte Polizei- und Justizzentrum. Foto: Urs Jaudas

Es gibt Traktanden im Kantonsrat, deren Titel mehr Emotionen versprechen als «Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019». Und doch hat der Kantonsrat am Montagmorgen ausgiebig darüber gestritten. Denn so trocken die Bezeichnung, so wichtig der Inhalt.