Jetzt auch höchste Gefahr für Bieler- und Thunersee

Nach dem Vierwaldstättersee hat der Bund auch den Thuner- und Bielersee auf die höchste Gefahrenstufe 5 eingeteilt. Der Zürichsee, die Aare unterhalt des Thunersees, der Brienzersee, die Reuss und der Hochrhein werden mit der Gefahrenzone 4 beurteilt. Das ist aus dem Naturgefahrenbulletin des Bundes zu entnehmen.

Dramatisch war die Lage am Mittwochmorgen nirgends. Diverse Feuerwehren mussten Keller auspumpen. Sorgen bereitet den Behörden der angesagte Regen.

Der Hafen von Neuhaus am Mittwochmorgen: Der Bootssteg und der Zugang zur Schiffstation liegen unter Wasser. Foto: Bruno Petroni

Der Pegel des Thunersees überstieg in der Nacht auf Mittwoch wie vorhergesagt die Hochwassergrenze von 558,3 Metern über Meer. Der Pegel der Aare in Thun liege noch deutlich unter der Schadengrenze. In der Thuner Innenstadt hatte die Feuerwehr am Wochenende an neuralgischen Punkten mobile Hochwasserschutzsperren aufgebaut. Auch die Stadt Bern traf Vorkehrungen.

Die Karte des Bundes über die Naturgefahren: Nun sind auch der Bieler- und Thunersee dunkelbraun gefärbt. Foto: Screenshot des Bundes

In Luzern und im Kanton Zug verschärfte sich die Hochwassergefahr. Der Pegel des Vierwaldstättersees stieg seit Dienstagabend um rund 20 Zentimeter. Er lag am Mittwoch um 7.30 Uhr bei 434,70 Meter über Meer und damit etwa ein Meter über dem normalen Pegel. Seit Dienstagabend gilt für den Vierwaldstättersee die höchste von fünf Gefahrenstufen.

Die Feuerwehr hatte am Dienstagabend die Schutzmassnahmen am Ufer der Reuss verstärkt. Ein Teil der Gehwege und Brücken an der Reuss waren am Mittwochmorgen gesperrt.

Das viele Wasser in der Reuss sorgt auch im Kanton Zug für Probleme. Besonders betroffen sei die Gemeinde Hünenberg, teilte der kantonale Führungsstab mit. Der Reussdamm könnte bei der aktuellen Wassersituation brechen. Für die Jugendlager im Kanton Zug bestehe derzeit aber keine Gefahr.

Knapp unter Alarmstufe 4

Die Zürcher Gewässer lagen am Mittwochmorgen alle noch knapp unter der Alarmstufe 4, also wenige Zentimeter unter der Hochwassermarke. Der Kanton rechnet aber damit, dass diese Marke in den nächsten Tagen überschritten werden dürfte.

Auch der Wasserstand der Limmat dürfte wegen des hohen Zürichsee-Pegels weiter steigen. Als Vorsichtsmassnahme wurde der Pegel des Sihlsee-Staudammes am Dienstagabend bereits gesenkt, um die Limmat nicht zusätzlich zu belasten. Bootfahren und Schwimmen in diesem Fluss und auch in der Sihl sind verboten. Überhaupt sollten sich die Menschen von Ufern fernhalten.

Im Kanton Aargau sanken die Pegelstände von Rhein, Aare, Reuss und Limmat leicht unter die Höchstwerte der vergangenen 24 Stunden. Das Überschwemmungsrisiko blieb erhöht.