Im Konflikt um die Abspaltung des Jura vom Kanton Bern verbrannten jurassische Separatisten während einer unbewilligten Demonstration vor dem Bundeshaus 1969 Hunderte von roten Zivilverteidigungsbüchlein. Foto: Keystone

Georges Moeckli war ein braver Sozialdemokrat – von der milden Sorte, also dem rechten Flügel, ein ehemaliger Lehrer aus La Neuveville, der schon seit geraumer Zeit als Berner Regierungsrat fungiert hatte, als er plötzlich in einen politischen Wirbelsturm geriet, an dessen Ende die Gründung eines neuen Kantons lag. Der Jura. Kanton der Querulanten.