Streit um Notunterkunft – Kanton entzieht Asylarzt das Mandat Nach Kritik an den Zuständen in der Notunterkunft Adliswil darf Mediziner Markus Fritzsche keine abgewiesenen Asylbewerber mehr behandeln. Liliane Minor

Die Notunterkunft für abgewiesene Asylbewerber an der Sihlstrasse in Adliswil (Archivbild). Foto: Doris Fanconi

Die Sicherheitsdirektion hat nach der Kritik des Adliswiler Mediziners Markus Fritzsche reagiert: Sie hat dem Arzt das Mandat für die Betreuung von abgewiesenen Asylsuchenden per Ende Woche entzogen. Grund: «grosse Zweifel über die Vertrauensbasis unserer Zusammenarbeit». So steht es in einem Schreiben an den Arzt, das dem «Tages-Anzeiger» vorliegt.