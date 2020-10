Streit um Asylbewerber in Zürich – Kanton nimmt Notunterkunft in Urdorf wieder in Betrieb Asylbewerber sollen in die unterirdische Unterkunft zurückkehren. Forderungen der eigenen Partei erteilt SP-Regierungsrat Mario Fehr damit eine Absage.

Die Notunterkunft für abgewiesene Asylsuchende in Urdorf musste geräumt werden, weil mehr als ein Drittel der Bewohner mit dem Coronavirus infiziert war. Foto: Thomas Egli

Anfang Oktober haben sich 16 abgewiesene Asylbewerber in der Notunterkunft Urdorf mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb wurden sämtliche 36 Bewohner ins ehemalige Pflegezentrum Erlenhof nach Zürich gebracht, wo sie sich seither in Isolation beziehungsweise in Quarantäne befinden (lesen Sie hier mehr).

Die positiv Getesteten seien mittlerweile symptomfrei und von der Infektion vollständig genesen, meldete am Montag die Sicherheitsdirektion von SP-Regierungsrat Mario Fehr. Ihre Isolation sei deshalb beendet und das Asylzentrum in Urdorf gestern wieder in Betrieb genommen worden. Einige Asylbewerber befänden sich gemäss geltenden Quarantänebestimmungen nach wie vor im Erlenhof in der Stadt Zürich.

Schliessung kein Thema

Mit der Wiedereröffnung des Rückkehrzentrums erteilt Regierungsrat Mario Fehr seinen Parteigenossinnen und -genossen eine Absage, die eine Schliessung gefordert hatten. Eskaliert ist der Partei-Streit am vergangenen Mittwoch, als zwei abgewiesene Asylbewerber im Erlenhof aus dem Fenster im dritten Stock stürzten und sich dabei erheblich verletzten.

Das Rückkehrzentrum Urdorf liege in unmittelbarer Nähe zu einem Posten der Kantonspolizei, weshalb die Sicherheit gewährleistet werden könne, heisst es in der Mitteilung der Sicherheitsdirektion. Ausserdem werde die für 180 Personen konzipierte Zivilschutzunterkunft aufgrund der Corona-Pandemie stark reduziert genutzt. Derzeit würden nur 30 Personen dort untergebracht. In den grossen Schlafräumen mit bis zu 18 Plätzen seien jeweils maximal fünf belegt. In den Allgemeinräumen gelte zudem eine Maskenpflicht.

hwe