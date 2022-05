Ehemaliges Spital in Richterswil – Kanton nutzt Paracelsus-Spital als Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge Der Kanton nimmt das Gebäude des ehemaligen Paracelsus-Spitals in Betrieb, um darin Geflohene aus der Ukraine unterzubringen. Die Gemeinde kauft zudem einen Pavillon. Daniel Hitz UPDATE FOLGT

Die leer stehenden Räume des ehemaligen Paracelsus-Spitals werden bis mindestens Ende Juni 2023 für Geflohene aus der Ukraine zur Verfügung stehen. Archivfoto: Michael Trost

Das leer stehende Paracelsus-Spital in Richterswil wird ab Juni für geflohene Menschen aus der Ukraine als Kurzzeitunterkunft dienen. Das teilt die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich am Donnerstagmorgen mit.

Das Gebäude des in Konkurs gegangenen Spitals biete Platz für bis zu 170 Personen. Untergebracht werden Familien mit Kindern und Einzelpersonen, die den Schutzstatus S erhalten. Die Schutzbedürftigen werden sich kurze Zeit in Richterswil aufhalten, bevor sie einer Zürcher Gemeinde zugeteilt werden.

Der Kanton hat mit der Senioresidenz AG als Eigentümerin der Liegenschaften des ehemaligen Paracelsus-Spitals und mit der Gemeinde Richterswil vereinbart, dass das Gebäude bis mindestens Juni 2023 für Ukraine-Flüchtlinge zur Verfügung steht. Betrieben wird es von der ORS Service AG. Der Kanton wird das Gebäude bis Ende Mai instand setzen.

Gemeinde kauft Pavillon

Den Deal hat der Kanton geschlossen, um der raschen Zunahme von Schutzsuchenden gerecht werden zu können. Seit dem Kriegsausbruch sind bereits rund 50’000 Menschen in die Schweiz geflüchtet. Dem Kanton Zürich wurden vom Bund rund 9000 Schutzbedürftige zugewiesen. «Mit dem Zentrum in Richterswil schafft der Kanton zusätzliche Kapazitäten», lässt sich Regierungsrat Mario Fehr in der Mitteilung zitieren. «Er leistet damit einen weiteren Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen, denen sich Kanton und Gemeinden gemeinsam stellen.»

Während des Betriebs eines Durchgangszentrums in Richterswil ist die Gemeinde von der Aufnahmequote befreit. Die bereits anwesenden Geflüchteten aus der Ukraine müssen allerdings weiterhin durch die Gemeinde untergebracht werden. Dafür kauft die Gemeinde Richterswil für 1,8 Millionen Franken einen Pavillon der Tertianum AG im Ortsteil Samstagern. Die Tertianum AG wird Anfang Juni 2022 das neue Wohn- und Pflegezentrum Etzelblick an der Gartenstrasse in Richterswil beziehen, weshalb der «Pavillon» in Samstagern frei wird.

