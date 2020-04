Hilfe für Zürcher Kulturschaffende – Kanton spricht Geld für Kleintheater und Blasmusik Der Regierungsrat stockt das Hilfspaket des Bundes für den Kulturbereich um 20 Millionen auf. Ab Donnerstag können Gesuche eingereicht werden. Ev Manz

Das Sogar-Theater im Zürcher Kreis 5 kann auch Ausfallentschädigung beantragen. Foto: Sabina Bobst

Die kulturelle Vielfalt ist dem Bund auch im Kanton Zürich viel wert, und er will sie erhalten. Deshalb hat er seit Ende März ein Hilfspaket für den Kulturbereich geschnürt. Der Regierungsrat ergänzt dieses mit 20 Millionen Franken aus dem Lotteriefonds, wie er am Mittwoch mitteilte. Die Unterstützung richtet sich an nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen, Kulturschaffende und Laien-Kulturvereine. In diese Kategorie fallen etwa das Sogar-Theater oder das Miller’s Studio in Zürich, ein freischaffender Kameramann oder eine Blasmusikkapelle.

Das Hilfspaket des Bundes umfasst verschiedene Hilfsangebote: Erstens erhalten Kulturunternehmen als Soforthilfe ein zinslos rückzahlbares Darlehen. Zweitens erhalten Kulturschaffende nicht rückzahlbare Nothilfe. Drittens erhalten Laien-Vereine Finanzhilfe.

Die Soforthilfe und Ausfallentschädigungen kommen Kulturinstitutionen und Kulturschaffenden aus den Bereichen darstellende Künste, Design, Film, visuelle Kunst, Literatur, Musik und Museen zugute. In Anspruch nehmen können die Betroffenen diese, sofern sie als Betrieb Kurzarbeit angemeldet oder Erwerbsausfallentschädigung beantragt haben. Der finanzielle Schaden muss dabei in direktem Zusammenhang mit den behördlichen Massnahmen gegen die Corona-Pandemie stehen.

Ab dem 9. April können Kulturinstitutionen Gesuche auf Soforthilfe oder Ausfallentschädigung bei der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich einreichen. Gleiches gilt für Kulturschaffende, die eine Ausfallentschädigung beantragen wollen, und für Kulturvereine aus dem Laienbereich mit regionaler Bedeutung, die wegen abgesagter Veranstaltungen einen finanziellen Schaden erlitten haben. Für Soforthilfe müssen sich Kulturschaffende an Suisse Culture, den Dachverband der professionellen Kulturschaffenden der Schweiz, wenden.

Ungewissheit über Zahl der Gesuche

Wie viele Gesuche eingehen werden, kann Fachstellenleiterin Madeleine Herzog nicht abschätzen. «Es kommt drauf an, wie sich die Kurzarbeit auf die einzelnen Betriebe auswirkt und wie hoch ihre Defizite wegen Absagen sind.» Herzog ist bewusst, dass es gerade für selbstständige Kulturschaffende anspruchsvoll sein kann, ein Gesuch zu stellen, weil die Gagen bei jedem Engagement variieren.

Der Bund stellt im Rahmen seines Hilfspakets den Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen im Kanton Zürich zur Deckung der Ausfallentschädigung bereits 26,5 Millionen Franken zur Verfügung. Dazu kommen 10 Millionen Franken Soforthilfe. Diese Unterstützung soll die gesamtwirtschaftlichen Massnahmen wie Kurzarbeit ergänzen.