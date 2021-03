Regierung will weitere 660 Millionen – Kanton stockt Härtefallhilfe auf über 2,5 Milliarden auf Finanzdirektor Ernst Stocker will den Zürcher Unternehmen in der Corona-Krise weiterhin schnell und unkompliziert helfen. Dazu braucht er aber mehr Geld. Thomas Zemp

Will weitere Millionen für das Zürcher Härtefallprogramm: Regierungsrat Ernst Stocker (SVP). Foto: Samuel Schalch

Der Zürcher Regierungsrat will die Corona-Härtefallgelder erneut aufstocken: Zusätzliche 662,8 Millionen Franken beantragt er beim Kantonsrat. Dieser soll bereits am 15. März darüber abschliessend befinden – ein Referendum gegen den Beschluss ist nicht möglich. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) sieht die Nöte der Wirtschaft. Er sagt, er wolle deswegen «aufs Tempo drücken». Mit der Aufstockung würden im Kanton schliesslich 2,5 Milliarden Franken an Hilfsgeldern zur Verfügung stehen. «Stellen Sie sich das einmal vor, das sind 2500 Millionen Franken.»