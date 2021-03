Höhere Entschädigung pro Impfung – Kanton und Zürcher Ärztepersonal einigen sich Bisher lohnten sich Covid-Impfungen für Arztpraxen kaum. Nun erhöht der Kanton die Vergütung.

Ärztinnen und Ärzte sollen mehr Geld pro Impfung erhalten. Foto: Raphael Moser

Zürcher Ärztinnen und Ärzte sind ein zentrales Element der Zürcher Impfstrategie. 64’668 Impfungen wurden bis jetzt an Arztpraxen verteilt. Für jede Impfung erhält das Gesundheitspersonal Geld. Zu wenig, sagte die Ärztegemeinschaft. Alexander Obrecht, Hausarzt in Uster, bezeichnet die Entschädigung im « Zürcher Oberländer » beispielsweise als «absolut daneben». Der Aufwand sei wesentlich mehr wert. Die Aktion sei quasi «ein Dienst an der Allgemeinheit».

Auch der Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft, Josef Widler, kritisierte die Entschädigung. «Bis ich meine Patienten im System gesucht, kontaktiert und einen Termin vereinbart habe, sind 15 Minuten vergangen.» Das alles gehöre auch zur ärztlichen Leistung und müsse entsprechend abgegolten werden. Nach seiner Berechnung müssten beide Impfungen mit je 65 bis 70 Franken abgerechnet werden. Erst dann sei es kostendeckend. Nun reagiert der Kanton auf die Kritik des Ärztepersonals und erhöht die Entschädigung.

50 Franken pro Impfung

«Um den bei dieser Zielgruppe höheren Aufwand zu decken und die damit verbundene Abrechnung für Ärztinnen und Ärzte sowie für die geimpften Personen möglichst einfach zu halten, hat sich die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich mit der Zürcher Ärztegesellschaft (AGZ) auf ein Zusatzentgelt geeinigt», schreibt ebendiese in einer Mitteilung. Vom Bund bekommen Ärztinnen und Ärzte für jede Covid-19-Impfung von der Krankenkasse 24.50 Franken bis zum 30 Juni. Ab 1. Juli reduziert sich die Vergütung auf 16.50 Franken.

Der Kanton stockt nun diesen Betrag auf. Zusätzliche 25.50 Franken erhalten Arztpraxen für Impfungen an über 65-Jährigen. 9 Franken zahlt der Kanton zusätzlich für Impfungen an unter 65-Jährige. Somit erhalten Ärztinnen und Ärzte 50 Franken pro Impfung bei 65-Jährigen und 33.50 Franken bei unter 65-Jährigen. Die Vereinbarung gilt rückwirkend ab dem 1. Januar.

Ärztepräsident zufrieden

In der Mitteilung kommen Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli sowie der Präsident der kantonalen Ärztegesellschaft, Josef Widler, zu Wort. Beide begrüssen die faire Lösung. Fehlt nur noch der Impfstoff. Dieser soll voraussichtlich Ende März oder Anfang April geliefert werden.

shu