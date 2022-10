Im einstigen Sanatorium leben 90 Teenager, die ohne Begleitung in die Schweiz geflüchtet sind. Doch das Haus ist dafür viel zu eng. Foto: Ela Çelik

Der externe Untersuchungsbericht könnte deutlicher nicht sein: Die Zustände im Zürcher Jugend-Asylheim Lilienberg in Affoltern am Albis sind dramatisch. Kanton und AOZ bringen es nicht fertig, Teenager, die allein in die Schweiz geflüchtet und oft schwer traumatisiert sind, anständig unterzubringen. Das Heim ist überfüllt, die Betreuung unterdotiert. Oder wie es im Bericht fett gedruckt und umrahmt heisst: «Die soziale und pädagogische Betreuungssituation ist besorgniserregend.»