Zürcher Apotheken fürchten Konkurrenz – Kanton verkauft die Kantonsapotheke dem Unispital, also sich selbst Die Zürcher Kantonsapotheke spielte während der Pandemie eine wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung und soll nun zur AG werden. Das Unispital bietet sich als Käuferin an. Hélène Arnet

Arzneimittelherstellung im Reinraum der Kantonsapotheke. Sie gehört weltweit zu den modernsten Spitalapotheken, ist aber defizitär. Foto: Dominique Meienberg

Dafür, dass am Schluss die Zustimmung einstimmig war, war sich der Kantonsrat am Montag erstaunlich uneinig. Einig war er sich, dass die Kantonsapotheke Zürich (KAZ) verselbstständigt und an das Universitätsspital USZ verkauft werden soll. Also eigentlich sich selbst, denn das USZ gehört dem Kanton.