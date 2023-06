Rekurs wegen Seegrund in Uetikon – Einwohner wehren sich gegen Überschüttung von Altlasten Die Altlasten im Seegrund vor dem Chemieareal sollen nicht abgesaugt, sondern mit Kies und Sand überschüttet werden. Das will eine Gruppe Uetiker nun verhindern. Daniel Hitz

Vor dem Chemieareal in Uetikon liegen Abfälle aus der ehemaligen Düngerproduktion. Foto: Michael Trost

Arsen, Blei und radioaktives Material liegen auf dem Seegrund vor dem Chemieareal in Uetikon. Einst sah das Kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) vor, die Schadstoffe mit einem Sauger zu beseitigen. Der Kanton hat sein Vorgehen aber geändert und will nun etwa ein Fünftel des Sanierungsbereichs mit Kies und Sand überdecken, statt die Schadstoffe aus dem See zu holen. Dies, weil das belastete Material wesentlich tiefer im Grund liege als einst angenommen – eine Teilsanierung sei daher bezüglich Risiken «verhältnismässiger».

Die Baukommission der Gemeinde Uetikon hat die Projektänderung des Kantons unter Auflagen vor kurzem bewilligt. So muss der Kanton vor Baubeginn beispielsweise ein Transportkonzept für die Anlieferung der 60’000 Tonnen Kies vorlegen. Gegen die Bewilligung hat die Lobby für Uetikon nun Rekurs eingelegt, wie Co-Präsident Andreas Natsch gegenüber dem «Blick» sagt.

Dass diese Projektänderung nicht ohne Widerstand über die Bühne gehen würde, war vorhersehbar. Bereits an einer Infoveranstaltung Ende April sorgte die Überschüttung der Schadstoffe für viele Fragen – Andreas Natsch verliess damals gar wütend den Saal. Nun sagt er gegenüber dem «Blick», es sei inakzeptabel, dass Schwermetalle im Trinkwasserreservoir Zürichsee blieben. «Insbesondere bleiben Uran- und Radium-Hotspots direkt vor der Seeufertreppe bestehen.»

Wie der «Blick» schreibt, hat Pro Natura Schweiz hingegen auf einen Rekurs verzichtet. Zwar werde von der Optimalvariante, die Altlast vollständig zu entfernen, abgewichen. Die Begründung, dass die Überschüttung nach heutigem Wissensstand verhindere, dass Schadstoffe in den See hineingelöst würden, sei jedoch nachvollziehbar.

Daniel Hitz ist Leiter News Desk und Redaktor für Themen rund um den Zürichsee. Er hat einen Abschluss in Journalistik und Kommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Mehr Infos @hitzdani

Fehler gefunden?Jetzt melden.