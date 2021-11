Corona-Booster-Impfung – Kanton Zürich schaltet Booster-Termine für alle ab 16 Jahren frei Geimpfte unter 65 Jahren werden per SMS aufgefordert, einen Termin zu reservieren. Vor allem vulnerable Personen sollen baldmöglichst den dritten Piks erhalten.

Nun kommt der Booster auch im Kanton Zürich für die jüngere Bevölkerung. KEYSTONE

Ab kommendem Montag wird der Kanton Zürich auch die unter 65-Jährigen via SMS oder Brief kontaktieren, sofern sie im kantonalen Impftool registriert sind und sobald sie einen Termin buchen können. Dies ist erst der Fall, wenn die zweite Impfung sechs Monate zurückliegt. Zentral sei, so die Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung, dass vor allem die vulnerablen Menschen – also ältere Menschen und Menschen mit einem erhöhten gesundheitlichen Risiko – die Booster-Impfung machen liessen.

Geimpft wird im neuen Booster-Impfzentrum Zürich-Oerlikon ab dem 6. Dezember 2021, im neuen Impfzentrum in der Stadthalle in Bülach ab dem 8. Dezember 2021, in den fünf bestehenden Impfzentren in Affoltern am Albis, Uster, Winterthur und Zürich (Referenzimpfzentrum am Hirschengraben und Triemli) sowie in rund 100 Apotheken und 450 Hausarztpraxen im ganzen Kanton. Die bestehenden Impfzentren haben die Öffnungszeiten erweitert und in der Regel sieben Tage die Woche geöffnet – die genauen Zeiten sind auf den Websites der Impfzentren zu finden. Damit können im Kanton Zürich deutlich über 10’000 Impfungen pro Tag verabreicht werden, wie die Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt.

Unabhängig von der Booster-Impfung empfiehlt die Gesundheitsdirektion jenen Personen, die noch keine Impfung vorgenommen haben, im Hinblick auf die aktuell steigenden Fallzahlen und die anstehenden Festtage dringend, einen Termin für die Erstimpfung zu buchen. Weiterhin sei es wichtig, die geltenden Schutzmassnahmen wie die Einhaltung der Distanzregel, regelmässiges Händewaschen sowie das Tragen der Hygienemasken in Einkaufsläden oder im öffentlichen Verkehr konsequent einzuhalten.

mcp/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.