Verluste wegen Corona-Krise – Kanton Zürich schnürt 300-Millionen-Paket für Spitäler Die Zürcher Spitäler rechnen mit Mindereinnahmen in Millionenhöhe. Der Regierungsrat springt ein – und fordert Hilfe vom Bund.

Die Spitäler im Kanton Zürich haben während der Corona-Krise finanzielle Einbussen machen: Ein Triagezelt des Unispitals. Urs Jaudas

Der Kanton greift den vom Behandlungsverbot während der Corona-Krise gebeutelten Zürcher Spitälern mit einem 305-Millionen Massnahmenpaket unter die Arme. Die Spitäler durften zwischen dem 16. März und dem 27. April keine nicht dringend angezeigten medizinischen Eingriffe und Therapien mehr vornehmen durften und rechnen mit Mindereinnahmen in der Grössenordnung von geschätzt rund 380 Mio. Franken , heisst es in der Medienmitteilung des Regierungsrats.

Knapp ein Drittel der Ausfälle auf die Periode nach dem Behandlungsverbot entfallen, weil der Weg zur Normalisierung sich über mehrere Wochen bis Monate erstrecken dürfte. Diese Ausfälle würden verschiedene Spitäler noch in diesem Jahr «vor grössere Herausforderungen stellen», schreibt der Regierungsrat.

Gestützt auf Art. 113 Abs. 1 der Kantonsverfassung (Pflicht zur Sicherstellung einer ausreichenden Gesundheitsversorgung) habe man daher das Paket beschlossen. Damit «soll sichergestellt werden, dass Leistungserbringer, auf die der Kanton bei der Bewältigung der Corona-Pandemie angewiesen war und ist, wegen der Krise nicht in eine kritische oder gar existenzbedrohende Lage geraten.»

135 Millionen Franken der gesamthaft 305 Millionen zahlt der Kanton in Form von nicht rückzahlbaren Beiträgen, wovon 110 Millionen aus den im Budget der Gesundheitsdirektion bereits vorgesehenen Mitteln geleistet werden. Für 25 Mio. Franken ist ein Nachtragskredit zulasten der Erfolgsrechnung erforderlich.

Damit trage der Kanton 39 Prozent der in der Grundversicherung anfallenden Ertragsausfälle. Die restlichen 170 Millionen Franken könnten als Darlehen gewährt werden. Auch dafür seien entsprechende Nachtragskredite zulasten der Investitionsrechnung erforderlich.

Kanton fordert Bundeshilfe

Ausdrücklich nicht berücksichtigt seien im Massnahmenpaket Beteiligungen seitens des Bundes. Dieser stehe aufgrund seiner Rolle in der Pandemiebekämpfung und insbesondere durch das Verbot medizinisch nicht dringlicher Eingriffe und Therapien aber in der Verantwortung . «Es besteht seitens des Kantons Zürich die klare Erwartung, dass der Bund und die Krankenkassen in substanziellem Ausmass mithelfen, die finanziellen Folgen der Pandemie für die Spitäler zu bewältigen», schreibt der Regierungsrat.

Von den Spitälern erwarte der Kanton vollständige Kostentransparenz, damit im ersten Quartal 2021 definitive und nachvollziehbare Zahlen zu den Ertragsausfällen vorliegen.

Das Massnahmenpaket im Detail:

Der Kanton beteiligt sich an Ertragsausfällen, welche bei den Listen- und Vertragsspitälern entstanden sind, weil stationäre Behandlungen nicht erbracht werden konnten. Ambulante Behandlungen werden dabei nicht berücksichtigt. Die Ertragsausfälle müssen auf nicht durchgeführte Behandlungen zurückzuführen sein, welche zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung oder der Invalidenversicherung abzurechnen vom Kanton zu tragen gewesen wären.

Auch die Vorbereitung auf die Pandemie in den Monaten Februar bis April an Standorten in Zürich sollen abgegolten werden – grundsätzlich zu 100 Prozent. Beiträge würdem aber höchstens in dem Ausmass geleistet, als daraus kein Ertrag entstand.

Wo der Kanton keine Finanzierungsverantwortung hat (ein Tei lder stationären, alle ambulanten Behandlungen sowie von Unfall-, Militär- oder Zusatzversicherungen getragenen Behandlungen), zahlt der Kanton rückzahlbare Darlehen oder Bürgschaften.

Weil die Spitäler die Mittel rasch benötigen, würden ihnen im laufenden Jahr Akontozahlungen in der Höhe von 80 Prozent der geschätzten Beiträge gewährt.

( hwe )