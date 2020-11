Ausbau der Testkapazitäten in Zürich – Kanton Zürich setzt auf neue Testzentren und Schnelltests Um die Pandemie einzudämmen, baut die Gesundheitsdirektion die Testkapazitäten aus. Der Regierungsrat bewilligt dazu über 7 Millionen Franken. Annik Hosmann

Seit kurzem testen auch Apotheken Zürcherinnen und Zürcher auf das Coronavirus. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Wo befinden sich die neuen Testzentren des Kantons?

In Dübendorf betreibt die Universitätsklinik Balgrist bereits ab morgen Freitag neu ein Drive-in-Testzentrum, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung schreibt. Ab Montag, 9. November, können sich Personen neu auch auf dem Kasernenareal im Zürcher Kreis 4 testen lassen. Das Stadtspital Triemli errichtet und betreibt das Testzentrum. Abklärungen laufen zudem für den Aufbau eines Testzentrums in Winterthur. Für den Ausbau hat der Zürcher Regierungsrat zusätzlich 7,2 Millionen Franken bewilligt.

Wie funktionieren die Schnelltests?

Wie beim PCR-Test braucht es auch beim Antigen-Schnelltest einen Nasen-Rachen-Abstrich. «Schnell» bezieht sich auf die Dauer, bis das Testresultat da ist: Da die Auswertung des Tests direkt am Testort und nicht in einem Speziallabor erfolgt, dauert es wesentlich weniger lang, bis das Ergebnis vorliegt (lesen Sie hier mehr zu den Testmethoden).

Wie lange dauert es, bis der Patient oder die Patientin das Resultat erfährt?

Zwischen 15 und 30 Minuten daure es, bis das Resultat vorliege, schreibt der Apothekerverband des Kantons Zürich auf seiner Website.

Für wen ist der Schnelltest geeignet?

Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt Personen, die nicht zur Riskiogruppe gehören und Symptome zeigen, sich mittels Schnelltest testen zu lassen. Zudem sei der Schnelltest geeignet für Personen ohne Symptome, die allerdings eine Nachricht der Swiss-Covid-App erhalten hätten, sie seien in Kontakt mit einer positiv getesteten Person gewesen, schreibt das BAG.

Wo werden die Schnelltests durchgeführt?

Die Antigen-Schnelltests würden in den neuen Testzentren in Dübendorf und auf dem Kasernenareal in der Zürcher Innenstadt eingesetzt, schreibt die Gesundheitsdirektion in ihrer Mitteilung. Seit Anfang November führen zudem vier Apotheken (in der Stadt Zürich am Paradeplatz, an der Europaallee und in Morgental-Wollishofen sowie im Einkaufszentrum von Regensdorf) neben den PCR-Tests auch Antigen-Schnelltests durch. Im ganzen Kanton, so die Gesundheitsdirektion, sollen pro Woche rund 50’000 Schnelltests zur Verfügung stehen.