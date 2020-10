Über 60 Corona-Fälle beim Tanzen – Kanton Zürich verbietet Veranstaltungen in Salsa-Clubs In der Tanzszene ist es zu einem Cluster mit steigenden Fallzahlen gekommen. Die Gesundheitsdirektion untersagt Events für 14 Tage.

Enger Körperkontakt ist in Zeiten von Corona eine Gefahr: Salsaveranstaltung in Zürich (Archivbild). Foto: Reto Oeschger

Schlechte Neuigkeiten für Liebhaberinnen und Liebhaber südamerikanischer Tänze: Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich untersagt alle Tanzveranstaltungen und Tanzkurse in Salsa-Clubs bis und mit 18. Oktober. Clubs, in denen regelmässig solche Events stattfinden, werden für den gleichen Zeitraum geschlossen.

Die Gesundheitsdirektion begründet die Massnahme in der entsprechenden Allgemeinverfügung mit einer steigenden Zahl von Ansteckungen in der Salsa- und Latino-Tanzszene. In dieser sei es zu einem Cluster gekommen, wie das Contact Tracing-Team dank Befragungen herausgefunden habe.

Stand gestern Freitagabend ist es seit dem 18. September zu insgesamt 64 Fällen an verschiedenen Partys in unterschiedlichen Clubs gekommen.«Die aktuell durch Salsa-Clubs mit Wirkung auf die Gesamtbevölkerung verursachte Gefährdung der öffentlichen Gesundheit ist sehr gross», heisst es in der Verfügung.

Kritik an Schutzkonzepten

Dass die Behörde gleich alle Veranstaltungen in Salsa-Clubs verbietet, begründet sie damit, dass es sich um eine «Community» handle, also eine grössere Gruppe von Personen, welche teils mehrmals wöchentlich verschiedene Veranstaltungen in verschiedenen Clubs besucht. Zahlreiche Clubs würden gleichzeitig eine Tanzschule führen. Zudem würden die Clubevents auch von den Tanzlehrerinnen und -lehrern besucht.

In der Verfügung kritisiert die Gesundheitsdirektion die Schutzkonzepte der Salsa-Clubs. Weil bei Tanzveranstaltungen enger Körperkontakt bestehe und die Tanzpartner gewechselt würden, sei ein wirksames Schutzkonzept und dessen Umsetzung umso wichtiger. Die Verbreitung habe mit den bisherigen Schutzmassnahmen aber nicht unterbrochen werden können. Die aktuelle Situation zeige, dass geltenden Schutzkonzepte mit blosser Datenerhebung nicht genüge. Um zukünftig ähnliche Ansteckungsherde zu verhindern, müssten die Schutzkonzepte überarbeitet werden.

Bereits am Donnerstag hatte die Gesundheitsdirektion gemeldet, dass das Contact Tracing einen «Cluster in einem Club mit Tanzveranstaltungen» festgestellt habe. Die Zeichen verdichten sich nun, dass es sich beim betroffenen Club um die Bananenreiferei im Kreis 5 handelt. Die Bananenreiferei gehört zur Salsarica AG, die auch eine Salsa-Tanzschule betreibt. Deren Räumlichkeiten und Veranstaltungen finden in der Bananenreiferei statt (lesen Sie hier mehr dazu).

Zudem ist es zu Clustern in einer Notunterkunft für abgewiesene Asylsuchende und in der Herzklinik des Unispitals Zürich gekommen.

hwe