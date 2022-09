Umstrittene Geschäfte – Kantone kritisierten Axpo-Handel schon vor dem Notkredit Zwischen den ehrgeizigen Expansionsplänen des Energiekonzerns und den Zielen der Eigentümer gibt es grosse Differenzen, wie aus einem vertraulichen Papier hervorgeht. Zudem schwindet das Vertrauen in den Verwaltungsrat. Bernhard Kislig

Die Axpo-Leitung setzt bei ihren Wachstumsplänen längst nicht mehr auf Atomkraft – im Bild das Kernkraftwerk Gösgen –, sondern vor allem auf Handelsgeschäfte. Foto: Sabina Bobst

Der Bund muss den Energiekonzern Axpo mit einer Kreditlinie von vier Milliarden Franken vor einer möglichen Pleite schützen. Die neun Eigentümer der Axpo verfolgen die Entwicklung des Konzerns schon seit einiger Zeit mit Sorge. Vergangenes Jahr scheint eine rote Linie überschritten worden zu sein. Die Eigner verlangten eine Aussprache mit der Axpo-Leitung.

Sie reichten vorgängig eine Reihe kritischer Fragen ein. Diese hat die Axpo in einem als «streng vertraulich» überschriebenen Dokument vom 15. Dezember beantwortet. Das Schreiben liegt dieser Zeitung vor.

Im Papier zeigt sich die Kritik der Aktionäre am Kurs der Firma und der Axpo-Führung. Zu den Aktionären gehören die Kantone Zürich, Aargau, Schaffhausen, die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich sowie weitere Kantone und Elektrizitätswerke.

Genügend Kompetenz im Verwaltungsrat?

Die Eigentümer verlangen Auskunft über die Kompetenzen der einzelnen Verwaltungsräte. Sie fragen gar: «Ist der Verwaltungsrat fachlich in der Lage, die Expansionsstrategie (…) zu beurteilen und zu überwachen?» In der Antwort verweist die Axpo unter anderem auf einen «ganztägigen Vertiefungsanlass zum Handel für den ganzen Verwaltungsrat» im Jahr 2021. Es gibt Zweifel, dass dies ausreicht, um die komplexen Handelsgeschäfte im Ausland zu verstehen, welche die Axpo vorantreibt. Präsidiert wird der Verwaltungsrat vom IT- und Telecomunternehmer Thomas Sieber.

Es gibt Zweifel an der fachlichen Kompetenz des Axpo-Verwaltungsrats, den Thomas Sieber präsidiert. Foto: Sabina Bobst

Ein weiterer Punkt, der die Eigentümer umtreibt, ist die Versorgungssicherheit. Sie stellen fest, dass die Axpo wie ein «internationales, börsenkotiertes Unternehmen geführt» werde. Die Eigentümer haben Zweifel, dass mit der internationalen Expansion der Axpo auch in Zukunft in der Schweiz genügend Strom verfügbar ist. So wollen sie wissen, ob es aus Sicht des Verwaltungsrats «richtig ist, dass in den nächsten Jahren rund 50-mal mehr in neue erneuerbare Produktionsanlagen im Ausland investiert wird als im Inland». Die Axpo verweist in ihrer Antwort unter anderem auf die fehlenden Speichermöglichkeiten in der Schweiz.

Kein Auftrag zur Versorgung

Den Hinweis, dass die Kantone mit ihrem finanziellen Engagement bei der Axpo öffentliche Interessen wahrnehmen, weist der Stromkonzern in seiner Antwort eher kaltschnäuzig zurück: Ein solcher Anspruch widerspreche der gemeinsamen Strategie, «die festhält, dass die Axpo keinen Auftrag zur Versorgung der Kantone mit Elektrizität hat». Er betont aber auch, dass er nach wie vor mit umfassenden Leistungen zur Stromversorgung beitrage.

Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler: «Die Kantone müssen ihre Verantwortung wahrnehmen.» Foto: Reto Oeschger

Obwohl der Kanton Zug der kleinste Aktionär ist, hat dessen Finanzdirektor Heinz Tännler die Aussprache zwischen Eigentümern und Axpo angestossen. Er beobachtet die aggressive Wachstumsstrategie der Axpo im Handelsgeschäft schon längere Zeit kritisch. Auf Anfrage betont er, dass die heiklen Punkte auf jeden Fall geprüft werden müssen: «In den nächsten Wochen stehen zwar noch andere Probleme im Vordergrund, aber danach sollten wir die strukturellen Probleme mit Sicherheit angehen müssen.»

Kantone sollen wieder mehr Verantwortung übernehmen

Tännler bestätigt, dass eine Rückkehr zu einem Modell wie früher zu prüfen sei, als die Kantone noch mit Regierungsvertretern im Verwaltungsrat der Axpo Einfluss genommen haben: «Die Kantone müssen ihre Verantwortung wahrnehmen.» Das bedeute, dass die Strategie stärker auf die Versorgungssicherheit der Nordostschweiz ausgerichtet werde. Dabei stelle sich die Frage, ob die Eigentümer sich verpflichten sollten, gewisse Mengen Strom abzunehmen, wie das schon in der Vergangenheit diskutiert worden sei. «Wird dies abgelehnt, stellt sich die Frage, ob die Kantone überhaupt noch die richtigen Eigentümer sind», sagt Tännler.

Solche Pläne stehen klar im Widerspruch zur Strategie von Axpo-Konzernleitung und -Verwaltungsrat, wie sie in den Antworten im vertraulichen Aussprachepapier festgehalten wurde. Allein schon die Forderung Tännlers, dass die Kantone ihre Verantwortung wahrnehmen müssen, dürfte der Axpo wenig Freude bereiten. Denn in den vergangenen Jahren haben sich die Vertreter von Kantonsregierungen aus dem verkleinerten Axpo-Verwaltungsrat weitgehend zurückgezogen und meist Managern Platz gemacht.

Die Axpo zählt sich zu den führenden europäischen Unternehmen für die Vermarktung von erneuerbaren Energien.

Angesprochen auf Hinweise, dass das Vertrauen in den Verwaltungsrat erodiert ist, sagt Regierungsrat Tännler: «Das ist eine heikle Frage – ich habe dazu eine Meinung, will aber zuerst die interne Prüfung abwarten, bevor ich mich dazu äussere.»

Je nachdem, zu welchem Schluss die Eigentümer kommen, könnte das für den Axpo-Verwaltungsrat Konsequenzen haben. Denkbar ist dies bei der nächsten Generalversammlung der Axpo Anfang 2023.

Auf spezifische Fragen zum erwähnten Papier ist die Axpo nicht eingegangen. In seinen summarischen Antworten weist der Stromkonzern unter anderem auf «die geballte Kompetenz» in Verwaltungsrat und Management hin, die es in den vergangenen Jahren ermöglicht habe, das Handelsgeschäft erfolgreich zu betreiben. Das Unternehmen betont die zunehmende Bedeutung des Handels in einer zunehmend dezentralen Welt. Die Axpo zähle heute zu den führenden europäischen Unternehmen für die Vermarktung von erneuerbaren Energien. Das sei auch für die Schweiz wichtig – unter anderem weil Kernkraftwerke in Zukunft wahrscheinlich wegfallen.

Zürcher Kantonsrat erhöht Druck auf Axpo

Nach Vertretern aus Kantonsregierungen und Elektrizitätswerken erhöht nun auch der Zürcher Kantonsrat den Druck. Und zwar auf eine Weise, die den Plänen der Axpo-Leitung widerspricht: Am kommenden Montag werden zwei dringliche Postulate eingereicht. In einem geht es darum, die «strategische Kontrolle über die Axpo zu stärken», und mit dem anderen soll die Versorgungssicherheit gestärkt werden. Bemerkenswert ist die breite Allianz: SP, SVP, Mitte, EVP und Alternative Liste unterstützen den Vorstoss. Das zweite Postulat erhält auch noch Support von den Grünen. Damit sind die beiden Anliegen klar mehrheitsfähig. Die Form des Postulats wurde gewählt, damit sich die Forderung rascher umsetzen lässt.

«Die sind nicht fähig, dieses Geschäft im Sinne der Eigentümerkantone kritisch zu kontrollieren.» Rosmarie Joss, SP-Kantonsrätin

SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss spricht Klartext: «Der Fokus der Axpo liegt nicht auf der Versorgungssicherheit – das müssen wir ändern, indem die Kantone mehr Einfluss nehmen.» Es sei ein Fehler gewesen, die Axpo an der langen Leine zu lassen. In den heutigen Verwaltungsrat hat sie kein Vertrauen mehr: «Die sind nicht fähig, dieses Geschäft im Sinne der Eigentümerkantone kritisch zu kontrollieren.» Sie fordert wie im Postulat formuliert, dass im Axpo-Verwaltungsrat bei den Wiederwahlen 2023 drei Zürcher Vertreter eingesetzt werden, welche die Kantonsinteressen wahrnehmen.

SP-Politikerin Rosmarie Joss: «Notfalls müssen die Eigentümer sich durchsetzen.» Foto: Johanna Bossart

Dass die Axpo-Spitze die öffentlichen Interessen der Kantone nicht berücksichtigen will, hält Joss für inakzeptabel: «Gewiss gibt es Wege, die verschiedenen Interessen in einer Strategie zusammenzuführen – notfalls müssen die Eigentümer sich durchsetzen.»

