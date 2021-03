Trödelei bei Corona-Testoffensive – Kantone und Wirtschaft unterlaufen Bersets Teststrategie Der Gesundheitsminister läuft mit seinem Vorstoss auf. Die Testoffensive gegen die dritte Welle droht im Sand zu verlaufen. Denis von Burg

Testen auf Teufel komm raus, hat der Bundesrat verordnet. Doch Kantone und Wirtschaft zaudern. Foto: Raphael Moser

«Testen, testen, testen!» – die Forderung des Bundesrats bleibt vorläufig unerfüllt. Weil die Kantone bei der Planung trödeln, sind Massentests in Schulen und Unternehmen vielerorts erst in einigen Wochen zu erwarten – wenn überhaupt. Denn die meisten Kantone haben noch gar keinen Plan.

So wollen in der Romandie etwa die Waadt, Freiburg und das Wallis sowie Solothurn, Luzern und Schwyz erst in den nächsten Wochen entscheiden, ob und wie sie ihre Pilotprojekte zu Flächentests ausweiten möchten. Und der mit anderthalb Millionen Einwohnern im Test-Wettlauf gegen Corona entscheidende Kanton Zürich hat erst gerade eine «Arbeitsgruppe gebildet, um die Teststrategie zu überarbeiten», wie die Gesundheitsdirektion erklärt. Zielgrössen zu Anzahl und Zeitpunkt der Tests nennt der Kanton nicht.