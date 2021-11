Häuser wurden evakuiert – Sprengstofffund im Kanton Freiburg kontrolliert gesprengt In Courtepin, einem Dorf zwischen Murten und Freiburg, hat die Polizei am Mittwoch in einem Haus Sprengstoff gefunden.

Die Route du Postillon in Courtepin verläuft parallel zur Bahnstrecke Murten-Freiburg und an dieser Kirche vorbei. Foto: Google Street View

Die Kantonspolizei Freiburg hat den am Mittwoch in einem Haus in Courtepin FR gefundenen Sprengstoff unschädlich gemacht. Die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Häuser konnten am Mittwochabend nach Hause zurückkehren.

Insgesamt seien drei kontrollierte Sprengungen nötig gewesen, teilte die Polizei mit. Es sei lediglich Sachschaden entstanden.

Insgesamt ging es um drei Posten Sprengstoff. Dieser war a Mittwochmorgen in einem Gebäude entdeckt worden. Daraufhin war die Umgebung des Gebäudes vorübergehend abgesperrt worden. Die umliegenden Häuser wurden evakuiert.

Eine Gefahr für die Nachbarschaft bestand den Angaben der Polizei zufolge zu keinem Zeitpunkt. Die Evakuation sei vorsorglicher Art gewesen.

Woher der Sprengstoff stammte, wird untersucht.

Courtepin ist eine zweisprachige, aus mehreren Dörfern bestehende Gemeinde im oberen Seebezirk des Kantons Freiburg. Sie zählt etwas über 5400 Einwohnerinnen und Einwohner. Das Dorf Courtepin befindet sich an der Kantonsstrasse und an der Bahnlinie zwischen Murten und Freiburg.

SDA

