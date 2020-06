Gesehen & Gehört – Kantonsrat hält im Exil eigene Regeln nicht ein Die Idee einer Kurzdebatte wäre, sich kurz zu fassen. Der TA hat die Redezeiten des Kantonsparlamentes gemessen. Die Resultate sind ernüchternd. Daniel Schneebeli

Die Abstandsregeln können in der Messehalle in Oerlikon spielend eingehalten werden. Doch bald muss der Kantonsrat wohl erneut umziehen. Foto: Daniel Schneebeli

Im Kantonsrat wird der Ausnahmezustand langsam zur Normalität. Man tagt in der Messe Zürich und nicht mehr im engen Rathaus an der Limmat. Die Messehalle 7 bietet 3500 Quadratmeter. Dieser Raum genügt bei weitem, um die Abstandsregeln einzuhalten, und es gibt etliche, die fühlen sich hier so wohl, dass sie am liebsten bleiben würden. «Solange es keinen Covid-19-Impfstoff gibt, ist für mich eine Rückkehr ins Rathaus ausgeschlossen», sagt etwa die 68-jährige Esther Guyer von den Grünen.