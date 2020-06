Gegen Honorarexzesse – Kantonsrat beschliesst Lohndeckel für Zürcher Kaderärzte Fixlöhne statt mengenabhängige Honorare: Die Zeiten der Millionenlöhne an den Spitälern sind wohl vorbei. Der Entscheid des Parlaments fiel deutlich aus. Pascal Unternährer

Eingriff in die Lohnstruktur der Spitalärzte: Der Kantonsrat will die Boni beschränken. Foto: Sabina Bobst

Es ist einerseits die Folge der Affäre rund um Unispital-Herzchirurg Francesco Maisano, der auch aus finanziellen Gründen eigene Implantate in Patientinnen eingesetzt haben soll. Anderseits war der Zürcher Kantonsrat bereits zuvor in dieser Spur gewesen: Die Lohnstruktur für Kaderärzte soll geändert, Millionenlöhne wie in sieben Fällen am Zürcher Unispital sollen verunmöglichst werden.