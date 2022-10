Aufregung in Paris – Kanye West sorgt für Rassismus-Eklat Der Rapper und Designer präsentiert seine neue Modekollektion – und beschwört wegen eines «White Lives Matter»-Shirts einen Skandal herauf. Was dran ist. Lisa Füllemann

Unter Beschuss: Kanye West trägt während der Paris Fashion Week einen Balenciaga-Boxmundschutz (2. Oktober 2022). Foto: Edward Berthelot (Getty Images)

Eigentlich hätte man am Montag an der Fashion Week in Paris über die neuen Entwürfe von Rapper Kanye West für sein Label Yeezy reden wollen. Aber am Ende ging es nur darum, was auf einem der präsentierten Shirts stand. Der Vorfall beschäftigt seither nicht nur das Internet, sondern spaltet die People-of-Color-Community. Die zentralen Fragen, die gerade rege diskutiert werden: Wollte sich Kanye West mit dieser Aktion womöglich einen rassistischen Slogan aneignen? Oder will er einfach nur provozieren? Ist die starke Reaktion auf das Shirt gar Kunst?