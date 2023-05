Besuch der Katzenausstellung in Kloten – Bei Kater Ravi zählen nur Aussehen und Muskeln Katzenausstellungen stehen in der Kritik. Warum finden sie noch statt? Wer geht alles hin? Einblick in ein ungewöhnliches Hobby. Vanessa Hann

An der Ausstellung hat Kater Ravi einen Job: Gut aussehen. Denn er muss Punkte sammeln. Der Juror entscheidet, wie viele er erhält. Foto: Sabina Bobst

Gerade lag Ravi noch zusammengerollt in seinem plüschigen Iglu-Kuschelbett. Jetzt stellt ihn sein Herrchen auf einen Holztisch. Zwei fremde Hände umgreifen seinen Brustkorb und sein Hinterteil. «Exzellentes Fell, gut entwickelter Körper, starke Beine», lobt der Juror. Er hebt Ravi hoch, Kater und Juror blicken sich direkt an. Ravi dreht sein Gesicht zur Seite. «Eine schöne Kopfform, das Orange in den Augen beginnt sich zu entwickeln.»