Pandora Papers – Katholische Fundamentalisten verstecken Millionen bei Genfer Banken Der umstrittene Orden «Legionäre Christi» hortet über zwei Offshore-Strukturen ein riesiges Vermögen. Die von Ordenspriestern missbrauchten Personen warten hingegen bis heute auf Entschädigung. Sylvain Besson

Sie werden auch «Millionäre Christi» genannt: Mitglieder des Ordens «Legionäre Christi» während einer Audienz bei Papst Franziskus im Mai 2019. Foto: Alessandra Tarantino (Keystone)

Die Ordensbrüder werden in katholischen Kreisen gerne als «Millionäre Christi» bezeichnet. Dass sie den Spitznamen zu Recht tragen, zeigen jetzt die Pandora Papers: Der aus Mexiko stammende und mittlerweile international tätige Orden «Legionäre Christi» konnte nicht nur viel Geld in vermögenden Kreisen sammeln, sondern die Mittel auch gut verstecken – in zwei Treuhandfonds.

Wie aus Dokumenten des Offshore-Anbieters Asiaciti hervorgeht, verfügten diese beiden Trusts zu Jahresende 2017 über rund 300 Millionen Dollar. Das Geld lag in Genf auf Konten der Banken Pictet, Credit Suisse, JP Morgan und Lombard Odier. Gegründet wurden die Trusts namens «AlfaOmega» und «Salus» vom Finanzchef des Ordens, Luis Garza Medina, und zwei seiner Brüder. Der Familie Garza Medina gehört in Mexiko die «Grupo Alfa» mit Unternehmen in den Bereichen Tiefkühlkost, Petrochemie, Aluminium und der Telekommunikation.