Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Kaum im Amt, hat der neue Swisscom-Chef schon ein Jobangebot Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert. Red.

«Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich anzustellen»: Terrasport-Chef Jacky Cretergny zu Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann. Foto: Linkedin

Kaum im Amt, hat Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann ein neues Jobangebot von unerwarteter Seite erhalten. Er besuchte in der Westschweiz den Geschäftskunden Terrasport, wie er auf dem Berufsnetzwerk Linkedin in einem Video dokumentiert. Die Waadtländer Firma ist auf den Bau von Sportflächen wie Fussballfelder oder Bodenbeläge für Leichtathletikanlagen spezialisiert. Im Rahmen seines Schnuppertags konnte sich der Swisscom-Chef auch einen Bubentraum erfüllen und einen Gabelstapler fahren. Terrasport-Chef Jacky Cretergny war so beeindruckt, dass er meinte: «Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dich anzustellen.»