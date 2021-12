Gespräch über Silvesterpannen – «Kein Corona-Talk nach 20 Uhr!» – «Und nur noch leere Tischbomben!» Gute Vorsätze, ja oder nein? Und kann man mit Bleigiessen 2022 beeinflussen? Unsere Kolumnistinnen machen sich Gedanken über das Ende eines seltsamen Jahres. Meinung Isabel Hemmel

Isabel Hemmel: So, gleich haben wirs geschafft. Das alte Jahr ist rum. Und vom neuen weiss wieder niemand so recht, was es bringen wird. Deshalb sollte man das mit den Neujahrsvorsätzen vielleicht besser gleich lassen. Was, wenn ich jetzt plane, weniger zu trinken, und dann kommt der nächste Lockdown?

Paulina Szczesniak: Ähm, vielleicht solltest du dir stattdessen einfach vornehmen, positiver zu denken?

Hemmel: Ich kanns versuchen. Doof nur, wenns um Mitternacht so kommt wie letztes Jahr und ich beim Bleigiessen wieder einen «Stein» produziere. Dann prophezeit der Beipackzettel einmal mehr «Schwere Zeiten».