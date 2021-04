Die Kioskfrau hat auf jedem ihrer Fingernägel eine Sorte Teigwaren. Orecchiette, Tagliatelle, Spaghetti, Farfalline, Filini, Midolline, Fusilli, Bucati, Torchietti, Ziti.

Sie streckt mir die Finger mit den kleinen Zeichnungen entgegen und sagt, sie sei bei der Maniküre gewesen, nachdem sie an den Fenstern des Restaurants Celia am Helvetiaplatz vorübergegangen sei. Sie habe durch die Fenster ins Innere des Restaurants geschaut und dort die seltsamen Bilder an den Wänden gesehen und die Tische, dunkel und leer und glänzend. Und sie habe die Averna-Flasche im Flaschenregal über der Bar und die Kaffeemaschine ohne leuchtende Lämpchen gesehen. Und sie habe die Tonkügelchen in den Pflanzentöpfen gesehen, sich dabei erinnert an jenen Abend, als sie an diesem kleinen Tisch oben neben der kurzen Treppe gesessen habe, und das Restaurant sei voller Stimmen und Geräusche des Bestecks, das auf den Tellerrand schlage, gewesen, und der Kellner, der aussehe, als würde er seinen Gästen gern ein Furzkissen unter das Stuhlpolster legen, sei in grösster Eile gewesen, habe Teller um Teller zu den Tischen gebracht und Wein in die Gläser gegossen.