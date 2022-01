Eisklettern im Trend – Keine Angst vor der Königsdisziplin! Jetzt ist die beste Zeit, gefrorene Wasserfälle und vereiste Felswände zu bezwingen. Ein Erfahrungsbericht aus Adelboden macht auch Anfängern Mut. Cyrill Pinto

Von oben durch ein Seil gesichert, kämpft sich ein Eiskletter-Novize langsam, aber stetig die vereiste Felswand hoch. Foto: Engstligenalp

Pablo ist noch nie geklettert. Der Expat aus Spanien arbeitet in der Zentralschweiz als Sportlehrer. Kondition und Kraft hat er, alpinistische Kenntnisse eher weniger. «Ich klettere heute zum ersten Mal», sagt er, greift zu den beiden Eispickeln und schlägt die ersten Ankerpunkte in die fast senkrechte Eiswand.

Unter Anleitung von Bergführer Peter von Känel rammt er den rechten Fuss ins Eis, danach den linken. Von oben durch ein Seil gesichert, kämpft sich Pablo langsam, aber stetig die Eiswand hoch – fast wie auf einer Leiter. Eisklettern gilt unter Alpinisten als Königsdisziplin. Selbst einige angehende Bergprofis fürchten sich bei der Bergführerprüfung vor dem Eisklettern. Dabei können sich selbst Kletteranfänger an der vertikalen Eiswand versuchen.

Los ging es an diesem Wintertag um 9 Uhr im Magazin der Alpinschule Adelboden. Steigeisen werden an die Bergschuhe angepasst. Warme Jacke, Skihosen und einen Rucksack mit allem, was man für einen Tag draussen sonst noch braucht, haben die Teilnehmenden gemäss Packliste schon dabei. Zuletzt drückt Kursleiter Peter jedem zwei speziell geformte Pickel in die Hand – dann gehts los.

Bevor es in die Eiswand gehen kann, müssen die Steigeisen an die Bergschuhe angepasst werden. Foto: Engstligenalp

Kurs ab 170 Franken Infos einblenden Eisklettern: Ein eintägiger Eiskletterkurs kann bei der Alpinschule Adelboden Kandersteg den ganzen Winter gebucht werden und kostet je nach Wochentag 170 oder 190 Fr. Nicht inbegriffen: die Gondelfahrt zur Engstligenalp. Steigeisen, Pickel und steigeisentaugliche Bergschuhe können vor Ort gemietet werden; alpinschule-adelboden.ch Programm: Der Kurs eignet sich auch für Kletteranfänger. Auf dem Programm stehen Materialkunde, Klettertechnik, Sicherungstechnik, das Platzieren von Eisschrauben und die Technik, eine Eis-Sanduhr zum Abseilen zu bauen. Die Kurse finden bei jedem Wetter statt. Covid-Massnahmen: Es gilt ein Schutzkonzept. Die Teilnehmenden sollten Desinfektionsmittel und Masken dabei haben. Allgemeine Infos: adelboden.ch

Die Gondel der Engstligenalpbahn schwebt hinauf auf knapp 2000 Meter über Meer. Oben angekommen, öffnet sich die Landschaft zu einem weiten Plateau, die Engstligenalp ist auch für Eiskletterer ein Eldorado. Das sieht man schon aus dem Fenster der Gondel, kurz vor Ankunft in der Bergstation: Entlang eines bis zu 50 Meter hohen und 100 Meter breiten Felsbandes fällt blankes Eis in die Vertikale. Zwei Seilschaften sind an der Wand. Trotzdem hats für uns noch genügend Platz.

Unmittelbar unter der Gondel der Engstligenalpbahn fällt entlang eines 50 Meter hohen Felsbands das blanke Eis in die Vertikale. Foto: Engstligenalp

Trainingsgebiet für alle

«Das Berner Oberland ist für Eiskletterer wie Hawaii für Surfer», erklärt Bergführer Peter von Känel, während wir gebannt aus der Gondel blicken. Tatsächlich ist die Wand dank ihrer Grösse und der guten Zugänglichkeit direkt neben der Bergstation ein idealer Ort zum Trainieren. Im Winter wird sie permanent mit Wasser berieselt, so zieht sich ein dicker Eispanzer über das Felsband. Dank der Höhenlage kann bis ins Frühjahr hinein geklettert werden.

23 Routen mit Schwierigkeitsstufen für Anfänger, aber auch für Profis mit mehreren Seillängen reihen sich aneinander. Lokale Bergführer haben die Anfängerrouten mit Sicherungsstangen ausgerüstet – ideal für uns.

Nach einer kurzen Materialkunde lockt das Eis. An einem schrägen, nur zwei Meter hohen Band zeigt uns Peter, wie einfach es ist, mit den spitzen Zacken an den Steigeisen Halt im Eis zu finden. «Einschlagen und die Ferse tief halten», kommandiert er. Was einfach klingt, ist vor allem Vertrauenssache: Dass die beiden horizontalen Zacken unser Gewicht einfach so halten, will man als Anfänger nicht so recht glauben.

Halt im Eis finden: Erste Eispickel-Übungen an einer «Anfänger-Eiswand». Foto: Engstligenalp

Zweite Übung: Diesmal klettern wir ohne Pickel die Wand entlang. Denn eigentlich dienen sie nur dazu, das Gleichgewicht zu halten.

Drei Topreviere für Eiskletterinnen und -kletterer Infos einblenden Kandersteg BE: Ob leichte Wasserfälle im Oeschiwald oder im Sunnbüelgebiet, die «Genussroute» am Allmenalpfall oder die langen Touren im Gasterntal: Nirgends sonst in der Schweiz ist die Palette an Eiskletter-Hotspots so breit wie in Kandersteg. Hier muss man an Tagen mit guten Verhältnissen besonders wachsam bleiben, weil oft mehrere Seilschaften an den «Klassikern» unterwegs sind. kandersteg.ch Engelberg OW: Die Wasserfälle im Engelbergertal beglücken im Sommer die Wanderer und Wanderinnen, im Winter ziehen sie die Eiskletterer und -kletterinnen magisch an. Keine Wünsche lässt die Schlucht Hundsbachrinne offen. Bei dünnem Eis sorgen dort fest installierte Bohrhaken für maximale Sicherheit. engelbergmountainguide.ch Averstal (GR): Das kleine, hochalpine Seitental am Hinterrhein gilt in der Outdoorszene als Geheimtipp und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Unbestrittene Krönung ist der 240 Meter lange Eisfall Thron, der selbst routinierten Eiskletterern grossen Respekt abringt. (cam) viamala.graubuenden.ch

«Die meisten Anfänger machen den Fehler, sich mit den Armen an den Pickeln hochzuziehen», erklärt von Känel. «Dabei stösst man sich viel mehr mit den Beinen nach oben – wie beim Klettern. Wenn man zu sehr mit den Armen arbeitet, geht schnell die Kraft aus.»

Ich versuche mich am Übungshang zuerst mit einem Pickel, danach ohne. Nur auf den Steigeisen stehend, steige ich horizontal die Eiswand entlang, nur einen halben Meter über Boden. Vertraut man auf die Zacken an den Fussspitzen, so passt das. Um das Gleichgewicht zu halten, stütze ich mich nur mit der Hand ab.

Trotz Eis schwitzt man

Obwohl das Thermometer weit unter null Grad Celsius anzeigt, bekommen wir schnell warm und geraten gar ins Schwitzen, als es an die etwa 15 Meter hohe Wand für die Anfänger geht.

Immer von oben am Seil gesichert und damit vor schmerzhaften Stürzen geschützt, wagen wir die ersten Meter. Ich sichere zuerst. Pablo als Kletteranfänger macht die Sache gar nicht schlecht. Bevor er einen Schritt nach oben nimmt, sucht er im Eis nach einer Ausbuchtung, in die er die Zacken seiner Steigeisen setzen kann. Hat er einen guten Stand, schlägt er den Pickel ins Eis. Erst dann folgt er mit dem zweiten Fuss.

Peter von Känel beobachtet jeden Schritt und gibt Anweisungen: «Dort stehst du gut, jetzt die Knie durchstrecken!» Was von unten logisch und einfach aussieht, ist nah am Eis nicht so einfach. Über dem nächsten Griff wölbt sich das Eis fast überhängend. Und unten klafft der Abgrund. Den Eisgeräten will der Kopf nicht so recht trauen. Zwischendurch mache ich lieber einen Schritt zurück.

Lässt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Einsteigerkurs träumen: Ein Eiskletter-Crack an einer anspruchsvollen Mehrseillängenroute. Foto: Engstligenalp

Pablo, der Spanier, schlägt sich erstaunlich gut. «Es ist ein Missverständnis: Eisklettern ist für Kletteranfänger genauso geeignet wie für erfahrene Alpinisten», erklärt von Känel.

Klar: Unsere Kletterversuche am Eis sehen noch etwas wacklig aus. Ein paar Meter weiter klettern die Cracks in einer anspruchsvollen Mehrseillängenroute. Wir beobachten sie bewundernd, schiessen Fotos und sagen uns insgeheim: Dort hinauf möchten wir auch einmal.

Die Reise wurde von der Alpinschule Adelboden Kandersteg unterstützt.

Cyrill Pinto ist Nachrichtenredaktor. Der gebürtige Walliser arbeitet für die SonntagsZeitung mit Schwerpunkt organisierte Kriminalität und Umweltthemen. Mehr Infos @cyrill_pinto

Fehler gefunden?Jetzt melden.