Davoser wollen Feuerwerksverbot – Keine Böller mehr in Davos Als erste Gemeinde der Schweiz erlässt Davos ein gesetzlich verankertes Verbot für Feuerwerk. Ausschlaggebend für den deutlichen Volksentscheid waren die Tiere. Chris Winteler

Das Silvesterfeuerwerk war einmal – künftig wird in Davos ohne Knallerei gefeiert werden. Foto: Marin Kappler (Keystone)

Keine Böller, keine Raketen, die in den Himmel steigen. Davos steht eine stille Silvesternacht bevor. So, wie es sich eine klare Mehrheit der Davoser Bevölkerung wünscht: Mit 3338 zu 1124 Stimmen haben die Davoserinnen und Davoser am vergangenen Sonntag die Volksinitiative für eine «starke Einschränkung von Feuerwerk» angenommen. Damit ist Davos die erste Gemeinde der Schweiz, die ein Feuerwerksverbot gesetzlich verankert hat.