Unruhiger Zürcher Gratis-ÖV-Tag – Probleme beim Ticket-Kauf wegen Hacker-Attacke Am Samstagmorgen konnten viele Personen keine kostenlose Billette kaufen und waren frustriert. Mittlerweile funktioniert das ZVV-Ticketsystem aber wieder. Tim Wirth Cyrill Pinto

Das Netzwerk des ZVV ist von einer Attacke betroffen. Momentan können keine Tickets gekauft werden. Foto: Samuel Schalch

«Reicht das als Beweis damit ich heute nicht gebüsst werde?» Das schreibt ein Mann am Samstagmorgen auf Twitter, und postet dazu einen Screenshot der ZVV-App auf dem «Bitte warten» steht. Auch andere beklagen sich, dass es nicht möglich sei, das Gratis-Ticket für den ÖV über die App zu kaufen.

Der Grund hinter der Ticket-Panne ist eine Hacker-Attacke auf das System des Zürcher Verkehrsverbunds – ausgerechnet an dem Tag, an dem die Zürich Versicherungen Gratis-ÖV-Tickets infolge ihres 150-Jahre-Jubiläums offerieren. «Wir sind von einer Dos-Attacke betroffen», sagt ZVV-Sprecher Thomas Kellenberger auf Anfrage. Das bedeutet, dass Angreifer durch eine Vielzahl von gezielten Anfragen die Server eines Netzwerkes lahmlegen. Wer die Angreifer sind, weiss man beim ZVV nicht. Inzwischen konnte die IT das Problem aber beheben.

Deshalb ist der ÖV am Samstag kostenfrei Infos einblenden Zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum offeriert die Zurich Insurance Group am Samstag die Tickets fürs Zürcher Streckennetz. Um das kostenlose Ticket zu erhalten, muss man auf der App oder im Ticketshop den Rabattcode «Zurich 150» für die gewählte Strecke eingeben. Die ZVV rechnen für Samstag damit, dass es insbesondere auf beliebten Strecken (etwa in Luftseilbahnen oder auf Schiffen) zu einem erhöhten Passagieraufkommen kommt, wie deren Sprecher sagt. Er rät deshalb, sich für einmal «Geheimtipps» auszusuchen. (dsa)

Thomas Kellenberger vom ZVV sagt: «Es muss in jedem Fall ein gültiges Ticket gelöst werden.» Ohne Ticket den ÖV zu nutzen sei nicht möglich, da man die Gratis-Tickets mit der Zurich-Versicherung abrechnen müsse.

Anina Jäger, Mediensprecherin der Zurich Insurance Group, sagt auf Anfrage: «Natürlich ist es schade, dass es genau am Geschenkstag zu technischen Problemen kam.» Zum Glück hätten viele Personen schon im Vorfeld ihre Tickets bezogen. Bis zum vergangenen Donnerstag seien bereits 15’000 Tickets erworben worden, teilte die Zurich mit. Bis am Freitag habe sich diese Zahl schon mehr als verdoppelt.

