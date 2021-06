Åland, die unbekannte Insel – Keine Leiche und bloss vier Mückenstiche Åland gehört zu Finnland, gesprochen wird Schwedisch, die Bewohner aber bezeichnen sich als Åländer. Die spärlich besiedelte Inselgruppe ist so spannend wie ein nordischer Krimi. Chris Winteler

Am längsten Tag des Jahres tragen Mädchen und Frauen Blumenkränze im Haar. Foto: Moritz Hager

An Midsommar, dem traditionellen nordischen Fest zur Sommersonnenwende, wird in jüngster Zeit besonders gern gemordet. Auf den einsamen Schäreninseln werden ständig Leichen angespült. Ob in der Krimiserie «Mord im Mittsommer» oder im Horrorstreifen «Midsommar» – das fröhliche Mittsommerfest endet blutig.

Ragt da etwa ein bleicher Fuss aus dem Schilf? Aber nein, es ist bloss ein Stück helles Holz. Die Idylle in Kastelholm ist ungetrübt. Åländer und Sommergäste feiern gemeinsam die hellste Nacht des Sommers.

Das mittelalterliche Schloss und das Freilichtmuseum bieten die perfekte Kulisse: Rote Häuschen auf grünen Hügelchen, ein Seelein samt Steg, blonde Kinder springen jauchzend ins Wasser. Frauen in luftigen Sommerkleidchen, junge und nicht mehr so junge, tragen Blumenkränze im Haar. Einheimische in Tracht zeigen den Besuchern, wie man Gewinde aus Espenzweigen flicht. Die Åland-Fahne weht im lauen Wind. Es könnte friedlicher nicht sein.