Stürmer Marco Rossi hat in der NHL bei den Minnesota Wild seinen Erstvertrag, den sogenannten Entry Level Contract, unterzeichnet. Der frühere ZSC-Junior war von den Wild im Draft 2020 an neunter Stelle gezogen worden. Der 19-jährige Österreicher könnte nun bis zum Vorbereitungscamp Minnesotas an die ZSC Lions ausgeliehen werden. Dies vermeldet zumindest der rund um die Minnesota Wild stets sehr gut informierte The-Athletic-Journalist Michael Russo via Twitter. Gemäss ZSC-Sportchef Sven Leuenberger ist das Leihgeschäft indes noch nicht fix. (kk)